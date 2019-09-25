Irak'ın kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi
2 saat önce
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesine düzenlenen hava harekatında 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 01:34 Kaynak: DHA
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak
'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesine düzenlenen hava harekatında 3 PKK
'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlığın Twitter
hesabından yapılan açıklamada, "Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Avaşin bölgesine düzenlenen hava harekatıyla bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi" denildi.
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