Irak'ın kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Zap bölgelerine düzenlenen hava harekatında 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Metina ve Zap bölgelerine düzenlenen hava harekatlarıyla bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi." denildi.

ANKARA, -