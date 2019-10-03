Irak'ın kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi
1 saat önce
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Zap bölgelerine düzenlenen hava harekatında 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 06:36 Kaynak: DHA
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak
'ın kuzeyindeki Metina
ve Zap bölgelerine düzenlenen hava harekatında 3 PKK
'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlığın Twitter
hesabından yapılan açıklamada, "Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Metina ve Zap bölgelerine düzenlenen hava harekatlarıyla bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi" denildi.
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