Irak'ın kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Irak'ın kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

Irak'ın kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

6 saat önce

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde tespit edilen 3 PKK'lı teröristin düzenlenen hava destekli operasyonda etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Irak'ın kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi, System.String[]

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde tespit edilen 3 PKK'lı teröristin düzenlenen hava destekli operasyonda etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Metina ve Gara bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK'lı terörist düzenlenen hava destekli operasyonlarla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız tüm hızıyla devam ediyor" denildi.


Irak, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 09:05 Kaynak: DHA
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