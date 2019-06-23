Son Dakika Haberleri: Irak'ın kuzeyinde 4 haftada 96 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
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Irak'ın kuzeyinde 4 haftada 96 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

41 dakika önce

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde 4 hafta boyunca başarılı şekilde devam eden Pençe Harekatı'nda 1 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi.

Irak'ın kuzeyinde 4 haftada 96 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi, System.String[]
Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde 4 hafta boyunca başarılı şekilde devam eden Pençe Harekatı'nda 1 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi. Böylece Pençe Harekatı'nda etkisiz hale getirilen 58 teröristle birlikte Irak'ın kuzeyindeki tüm bölgelerde toplam 96 PKK'lı bölücü terörist etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki Kandil, Avaşin-Basyan ve Metina gibi bölgelerde bulunan terör hedefleri Pençe Harekatı ile koordineli olarak vuruldu. Pençe Harekatı'nın başladığı 27 Mayıs tarihinden bu yana Hakurk bölgesi dışına kalan bölgelerde etkisiz hale getirilen toplam PKK'lı terörist sayısı da 38'e ulaştı. Pençe Harekatı'nda etkisiz hale getirilen 58 terörist ile birlikte Irak'ın kuzeyindeki tüm bölgelerde toplam 96 PKK'lı bölücü terörist etkisiz hale getirildi. Ayrıca Pençe Harekatı ile Hakurk bölgesindeki arama-tarama faaliyetlerine devam eden komandolarımız, terör örgütü PKK tarafından kullanılan 8 odalı bir mağara tespit etti. Mağarada yapılan aramada 1 Doçka uçaksavar silahı, 1 Zagros keskin nişancı silahı, 2 BKC makineli tüfek ve 2 AK-47 piyade tüfeği ile bunlara ait çok miktarda mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 05:00 Kaynak: İHA
Hakurk, Irak, PKK, Güncel
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