Irak'ın Kuzeyinde 4 PKK'lı Terörist Etkisiz Hale Getirildi
11 saat önce
TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesine düzenlenen hava harekatında, 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.
TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK
) Irak
'ın kuzeyindeki Gara bölgesine düzenlenen hava harekatında, 4 PKK
'lı teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.
TSK'nın sosyal paylaşım sitesi Twitter
'daki hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Gara bölgesine 19 Aralık
2018'de düzenlenen hava harekatında terör örgütüne ait mağara ve sığınaklar imha edilmiş, üs bölgelerimize saldırı hazırlığında olan silahlı 4 bölücü terörist etkisiz hale getirilmiştir" denildi. - Ankara
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Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 06:56 Kaynak: DHA
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