Irak'ın Kuzeyinde 4 Terörist Etkisiz Hale Getirildi
11 saat önce
Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesine düzenlenen hava harekatında 4 bölücü terörist etkisiz hale getirildi.
Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK
), Irak
'ın kuzeyindeki Gara bölgesine düzenlenen hava harekatında 4 bölücü terörist etkisiz hale getirildi.
TSK'nın Twitter
hesabından hava harekatına ilişkin bilgilendirme yapıldı.
Buna göre, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesine dün düzenlenen hava harekatında terör örgütüne ait mağara ve sığınaklar imha edilirken, üs bölgelerine saldırı hazırlığındaki silahlı 4 bölücü terörist etkisiz hale getirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 07:04 Kaynak: AA
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