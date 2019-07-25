Son Dakika Haberleri: Irak'ın kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi
Son Dakika Güncel Haber

Irak'ın kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi

44 dakika önce

Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Metina bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında 4 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Irak'ın kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi, System.String[]
Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Metina bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında 4 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Metina bölgelerine hava harekatı düzenlendiği kaydedildi.
Harekatlarda, bölücü terör örgütü PKK'ya ait silah mevzisi, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedeflerin vurulduğu, 4 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Zap bölgesi, Metina, Irak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 09:43 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Juventus'tan Merih'i kiralamak isteyen Milan'a yanıt geldi! Son dakika! KKTC, hayalet şehir Maraş'ı açmak için harekete geçti Bayram için 10 bin ek seferin biletleri satışa sunuldu Pençe Harekatı'nda 4 terörist etkisiz hale getirildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.7.2019 10:27:38. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Irak'ın kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]