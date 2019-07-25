Irak'ın kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi
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Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Metina bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında 4 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 09:43 Kaynak: AA
Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak
'ın kuzeyindeki Zap ve Metina
bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında 4 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter
hesabından yapılan paylaşımda, Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Metina bölgelerine hava harekatı düzenlendiği kaydedildi.
Harekatlarda, bölücü terör örgütü PKK
'ya ait silah mevzisi, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedeflerin vurulduğu, 4 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.
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