Irak'ın kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi
39 dakika önce
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde, Zap ve Metina bölgelerine düzenlenen hava harekatlarıyla PKK'lı 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 09:46 Kaynak: DHA
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak
'ın kuzeyinde, Zap ve Metina
bölgelerine düzenlenen hava harekatlarıyla PKK
'lı 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Milli Savunma Bakanlığı
'nın Twitter
hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Pençe Harekatı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Zap ve Metina bölgelerine düzenlenen hava harekatlarıyla PKK bölücü terör örgütüne ait silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler etkili şekilde vuruldu, 4 terörist daha etkisiz hale getirildi."
S-400 sevkiyatı devam ediyor Son dakika! KKTC, hayalet şehir Maraş'ı açmak için harekete geçti Bayram için 10 bin ek seferin biletleri satışa sunuldu Pençe Harekatı'nda 4 terörist etkisiz hale getirildi