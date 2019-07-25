Son Dakika Haberleri: Irak'ın kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi
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Irak'ın kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi

39 dakika önce

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde, Zap ve Metina bölgelerine düzenlenen hava harekatlarıyla PKK'lı 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Irak'ın kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi, System.String[]
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde, Zap ve Metina bölgelerine düzenlenen hava harekatlarıyla PKK'lı 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Pençe Harekatı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Zap ve Metina bölgelerine düzenlenen hava harekatlarıyla PKK bölücü terör örgütüne ait silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler etkili şekilde vuruldu, 4 terörist daha etkisiz hale getirildi."


Milli Savunma Bakanlığı, Zap bölgesi, Metina, Irak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 09:46 Kaynak: DHA
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