Irak'ın kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi
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MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı teröristin, hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 10:20 Kaynak: DHA
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı teröristin, hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 4 PKK'lı terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek" denildi.
ANKARA, -
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