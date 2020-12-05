Irak'ın kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

Irak'ın kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi

05.12.2020 19:17
Irak'ın kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi, System.String[]

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 4 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 4 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonların etkin ve kararlı bir şekilde devam ettiği vurgulandı.

Açıklamada, "Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 4 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi." ifadesine yer verildi.

Milli Savunma Bakanlığı, Terör, Irak, PKK, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Irak'ın kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika


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