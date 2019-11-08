Irak'ın kuzeyinde 4 terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi
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Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen PKK mensubu 4 terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.
Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 09:58 Kaynak: AA
Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen PKK mensubu 4 terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesine hava harekatı düzenlendi.
Harekatta, bölücü terör örgütü mensubu PKK'lı 4 terörist etkisiz hale getirildi.
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