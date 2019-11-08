Son Dakika Haberleri: Irak'ın kuzeyinde 4 terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi
Son Dakika Güncel Irak'ın kuzeyinde 4 terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyinde 4 terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi

7 saat önce

Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen PKK mensubu 4 terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

Irak'ın kuzeyinde 4 terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi, System.String[]

Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen PKK mensubu 4 terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesine hava harekatı düzenlendi.

Harekatta, bölücü terör örgütü mensubu PKK'lı 4 terörist etkisiz hale getirildi.

Metina, Irak, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 09:58 Kaynak: AA
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