Irak'ın kuzeyinde 5 PKK'lı etkisiz hale getirildi - Son Dakika

Irak'ın kuzeyinde 5 PKK'lı etkisiz hale getirildi
31.05.2021 13:02
Irak'ın kuzeyinde 5 PKK'lı etkisiz hale getirildiMİLLİ Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Irak'ın kuzeyinde 5 PKK'lı etkisiz hale getirildi
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre TSK ve MİT'in koordineli çalışması sonucu Gara bölgesinde 5 PKK'lı terörist tespit edildi. Teröristler, düzenlenen hava harekatı ile etkisiz hale getirildi. Açıklamada, "Hangi deliğe girerlerse girsinler arayıp, bulup yok edeceğiz. TSK ve MİT'in koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 5 PKK'lı terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildi" denildi.
ANKARA,
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