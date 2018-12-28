Irak'ın Kuzeyinde 5 Terörist Etkisiz Hale Getirildi
39 dakika önce
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından, Irak'ın kuzeyinde icra edilen operasyonlarda bir üs bölgesine sızmaya çalışan silahlı 5 bölücü terörist etkisiz hale getirildi.
Türk Silahlı Kuvvetleri
(TSK
) tarafından, Irak
'ın kuzeyinde icra edilen operasyonlarda bir üs bölgesine sızmaya çalışan silahlı 5 bölücü terörist etkisiz hale getirildi.
Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyinde düzenlenen operasyonlarda, bir üs bölgesine sızma çabasındaki silahlı 5 bölücü teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.
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Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 09:18 Kaynak: AA
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