Son Dakika Haberleri: Irak'ın Kuzeyinde 5 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Irak'ın Kuzeyinde 5 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

39 dakika önce

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından, Irak'ın kuzeyinde icra edilen operasyonlarda bir üs bölgesine sızmaya çalışan silahlı 5 bölücü terörist etkisiz hale getirildi.

Irak'ın Kuzeyinde 5 Terörist Etkisiz Hale Getirildi, System.String[]
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından, Irak'ın kuzeyinde icra edilen operasyonlarda bir üs bölgesine sızmaya çalışan silahlı 5 bölücü terörist etkisiz hale getirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyinde düzenlenen operasyonlarda, bir üs bölgesine sızma çabasındaki silahlı 5 bölücü teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 09:18 Kaynak: AA

TSK, Irak, Güncel
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