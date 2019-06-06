Irak'ın kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi
54 dakika önce
Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe Harekatı'nda 3, Zap bölgesine gerçekleştirilen hava harekatında 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Irak
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 09:38
'ın kuzeyinde devam eden Pençe Harekatı'nda 3, Zap bölgesine gerçekleştirilen hava harekatında 2 PKK
'lı terörist etkisiz hale getirildi.
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