Son Dakika Haberleri: Irak'ın kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi
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Irak'ın kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi

54 dakika önce

Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe Harekatı'nda 3, Zap bölgesine gerçekleştirilen hava harekatında 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Irak'ın kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi, System.String[]
Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe Harekatı'nda 3, Zap bölgesine gerçekleştirilen hava harekatında 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 09:38 
PKK, Zap bölgesi, Irak, Ekonomi
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