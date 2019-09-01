Son Dakika Haberleri: Irak'ın kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi
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Irak'ın kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi

4 saat önce

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Metina, Avaşin-Basyan ve Gara bölgelerine düzenlenen hava harekatında 5 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Irak'ın kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi, System.String[]
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Metina, Avaşin-Basyan ve Gara bölgelerine düzenlenen hava harekatında 5 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Metina, Avaşin-Basyan ve Gara bölgelerine düzenlenen hava harekatları ile PKK'lı teröristlere ait silah mevzii, sığınak ve barınaklar vuruldu, 5 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi" denildi.


Metina, Irak, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.09.2019 11:02 Kaynak: DHA
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