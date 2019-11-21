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Irak'ın kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi
6 saat önce
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyi Hakurk ve Haftanin bölgelerinde eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 5 PKK'lı teröristin hava destekli operasyonda etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 11:34 Kaynak: DHA
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyi Hakurk ve Haftanin bölgelerinde eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 5 PKK'lı teröristin hava destekli operasyonda etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde 2, Pençe-3 Harekatı kapsamında Haftanin bölgesinde 3 olmak üzere, eylem hazırlığında olduğu tespit edilen toplam 5 PKK'lı terörist hava destekli operasyonlarla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız kesintisiz devam edecek" denildi.
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