Son Dakika Haberleri: Irak'ın kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi
Son Dakika Güncel Irak'ın kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

Irak'ın kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi

6 saat önce

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyi Hakurk ve Haftanin bölgelerinde eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 5 PKK'lı teröristin hava destekli operasyonda etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Irak'ın kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi, System.String[]

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyi Hakurk ve Haftanin bölgelerinde eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 5 PKK'lı teröristin hava destekli operasyonda etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde 2, Pençe-3 Harekatı kapsamında Haftanin bölgesinde 3 olmak üzere, eylem hazırlığında olduğu tespit edilen toplam 5 PKK'lı terörist hava destekli operasyonlarla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız kesintisiz devam edecek" denildi.

ANKARA, -


Hakurk, Irak, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 11:49 Kaynak: DHA
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