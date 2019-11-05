Son Dakika Haberleri: Irak'ın kuzeyinde 5 terörist SİHA'larla etkisiz hale getirildi
Son Dakika Güncel Irak'ın kuzeyinde 5 terörist SİHA'larla etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyinde 5 terörist SİHA'larla etkisiz hale getirildi

7 saat önce

Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist, silahlı insansız hava araçlarıyla (SİHA) etkisiz hale getirildi.

Irak'ın kuzeyinde 5 terörist SİHA'larla etkisiz hale getirildi, System.String[]

Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist, silahlı insansız hava araçlarıyla (SİHA) etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan bilgilendirmede, Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 5 teröristin SİHA'lar tarafından etkisiz hale getirildiği bildirildi. Bölgede operasyonların devam edeceği belirtildi.

Irak, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 08:56 Kaynak: AA
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