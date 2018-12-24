Son Dakika Haberleri: Irak'ın Kuzeyinde 6 PKK'lı Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Irak'ın Kuzeyinde 6 PKK'lı Terörist Etkisiz Hale Getirildi

42 dakika önce

MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatıyla silahlı 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Irak'ın Kuzeyinde 6 PKK'lı Terörist Etkisiz Hale Getirildi, System.String[]
MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca  Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatıyla silahlı 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Bakanlığın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, dün Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Zap bölgelerine hava harekatı düzenlendiği belirtildi. Silahlı 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği kaydedilen açıklamada, "Düzenlenen hava harekatları neticesinde terör örgütüne ait mağara ve sığınaklar imha edilmiş, üs bölgelerimize saldırı hazırlığında olan silahlı altı bölücü terörist etkisiz hale getirilmiştir" denildi. - Ankara

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 11:25 Kaynak: DHA

Irak, PKK, Güncel
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