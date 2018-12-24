Irak'ın Kuzeyinde 6 PKK'lı Terörist Etkisiz Hale Getirildi
42 dakika önce
MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatıyla silahlı 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.
MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca Irak
'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatıyla silahlı 6 PKK
'lı teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.
Bakanlığın sosyal paylaşım sitesi Twitter
'daki hesabından yapılan açıklamada, dün Irak'ın kuzeyindeki Hakurk
ve Zap bölgelerine hava harekatı düzenlendiği belirtildi. Silahlı 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği kaydedilen açıklamada, "Düzenlenen hava harekatları neticesinde terör örgütüne ait mağara ve sığınaklar imha edilmiş, üs bölgelerimize saldırı hazırlığında olan silahlı altı bölücü terörist etkisiz hale getirilmiştir" denildi. - Ankara
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 11:25 Kaynak: DHA
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