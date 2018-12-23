Irak'ın Kuzeyinde 6 Terörist Etkisiz Hale Getirildi
3 saat önce
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyin düzenlenen hava harekatında silahlı 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak
'ın kuzeyin düzenlenen hava harekatında silahlı 6 PKK
'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlığın Twitter
hesabı üzerinden yapılan açıklamada, dün Irak kuzeyi Kandil
ve Hakurk
bölgelerine hava harekatının düzenlendiği bildirildi. Hava harekatında terör örgütüne ait mağara ve sığınaklar imha edilirken, üs bölgelerine saldırı hazırlığında olan silahlı 6 terörist etkisiz hale getirildi. - Ankara
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Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 10:55 Kaynak: DHA
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