Son Dakika Haberleri: Irak'ın Kuzeyinde 6 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Irak'ın Kuzeyinde 6 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

3 saat önce

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyin düzenlenen hava harekatında silahlı 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Irak'ın Kuzeyinde 6 Terörist Etkisiz Hale Getirildi, System.String[]
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyin düzenlenen hava harekatında silahlı 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamada, dün Irak kuzeyi Kandil ve Hakurk bölgelerine hava harekatının düzenlendiği bildirildi. Hava harekatında terör örgütüne ait mağara ve sığınaklar imha edilirken, üs bölgelerine saldırı hazırlığında olan silahlı 6 terörist etkisiz hale getirildi. - Ankara

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 10:55 Kaynak: DHA

PKK, Irak, Güncel
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