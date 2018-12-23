Irak'ın Kuzeyinde 6 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyin düzenlenen hava harekatında silahlı 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyin düzenlenen hava harekatında silahlı 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.



Bakanlığın Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamada, dün Irak kuzeyi Kandil ve Hakurk bölgelerine hava harekatının düzenlendiği bildirildi. Hava harekatında terör örgütüne ait mağara ve sığınaklar imha edilirken, üs bölgelerine saldırı hazırlığında olan silahlı altı terörist etkisiz hale getirildi.



Haber: ANKARA/DHA

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