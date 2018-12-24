Son Dakika Haberleri: Irak'ın Kuzeyinde 6 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Irak'ın Kuzeyinde 6 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

45 dakika önce

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatı sonrası silahlı 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Irak'ın Kuzeyinde 6 Terörist Etkisiz Hale Getirildi, System.String[]
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatı sonrası silahlı 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, dün Irak kuzeyi Hakurk ve Zap bölgelerine hava harekatı düzenlendiği bildirilerek, şu ifadelere yer verildi: "Düzenlenen hava harekatları neticesinde terör örgütüne ait mağara ve sığınaklar imha edilmiş, üs bölgelerimize saldırı hazırlığında olan silahlı altı bölücü terörist etkisiz hale getirilmiştir."

Haber: ANKARA/DHA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 11:23 Kaynak: DHA

Irak, Güncel
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