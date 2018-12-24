Irak'ın Kuzeyinde 6 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatı sonrası silahlı 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatı sonrası silahlı 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.



Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, dün Irak kuzeyi Hakurk ve Zap bölgelerine hava harekatı düzenlendiği bildirilerek, şu ifadelere yer verildi: "Düzenlenen hava harekatları neticesinde terör örgütüne ait mağara ve sığınaklar imha edilmiş, üs bölgelerimize saldırı hazırlığında olan silahlı altı bölücü terörist etkisiz hale getirilmiştir."



Haber: ANKARA/DHA

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Bakan Selçuk, 5 Bin 778 Kişinin Atamasının Yapılacağını Açıkladı

Milli Piyango Kuyruğu Havadan Böyle Fotoğraflandı

ABD Savunma Bakanı Mattis, ABD'nin Suriye'den Çekilmesini İçeren Kararnameyi İmzaladı

Bakan Albayrak Müjdeyi Verdi! KOBİ'lere Yönelik Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası 1 Ocak'ta Başlıyor