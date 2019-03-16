Son Dakika Haberleri: Irak'ın Kuzeyinde 6 Terörist Etkisiz Hale Getirildi, 2 Asker Şehit (2)

Irak'ın Kuzeyinde 6 Terörist Etkisiz Hale Getirildi, 2 Asker Şehit (2)

49 dakika önce

MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİMilli Savunma Bakanlığı, 2 askerin şehit olduğu, Irak'ın kuzeyinde çıkan çatışmada etkisiz hale getirilen teröristlerin üzerinde ele geçirilen mühimmatların fotoğraf ve videosunu basın mensuplarıyla paylaştı.

Irak'ın Kuzeyinde 6 Terörist Etkisiz Hale Getirildi, 2 Asker Şehit (2), System.String[]
MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ

Milli Savunma Bakanlığı, 2 askerin şehit olduğu, Irak'ın kuzeyinde çıkan çatışmada etkisiz hale getirilen teröristlerin üzerinde ele geçirilen mühimmatların fotoğraf ve videosunu basın mensuplarıyla paylaştı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 04:28 Kaynak: DHA

Irak, Güncel
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