Irak'ın Kuzeyinde 6 Terörist Etkisiz Hale Getirildi, 2 Asker Şehit (2)
49 dakika önce
MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİMilli Savunma Bakanlığı, 2 askerin şehit olduğu, Irak'ın kuzeyinde çıkan çatışmada etkisiz hale getirilen teröristlerin üzerinde ele geçirilen mühimmatların fotoğraf ve videosunu basın mensuplarıyla paylaştı.
MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ Milli Savunma Bakanlığı
, 2 askerin şehit olduğu, Irak
'ın kuzeyinde çıkan çatışmada etkisiz hale getirilen teröristlerin üzerinde ele geçirilen mühimmatların fotoğraf ve videosunu basın mensuplarıyla paylaştı.
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Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 04:28 Kaynak: DHA
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