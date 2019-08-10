Kuzey Irak'ta hava operasyonu! 6 terörist etkisiz hale getirildi
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Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Haftanin ve Gara bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında, 6 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi.
Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 11:00 Kaynak: AA
Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Haftanin ve Gara bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında, 6 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Haftanin ve Gara bölgelerine hava harekatları düzenlendiği belirtildi.
Açıklamada, hava harekatlarında 6 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiği kaydedildi.
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