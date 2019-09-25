Irak'ın kuzeyinde 6 terörist etkisiz hale getirildi (2)

3 TERÖRİST DAHA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyi Haftanin bölgesinde düzenlenen hava harekatında 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Açıklamada, "Başarıyla devam eden Pençe-3 Harekatı kapsamında Haftanin bölgesinde icra edilen hava harekatıyla bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi. Böylece Irak kuzeyinde bugün etkisiz hale getirilen terörist sayısı 6 oldu."

