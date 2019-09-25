Irak'ın kuzeyinde 6 terörist etkisiz hale getirildi (2)
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3 TERÖRİST DAHA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİMilli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyi Haftanin bölgesinde düzenlenen hava harekatında 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 05:35 Kaynak: DHA
3 TERÖRİST DAHA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyi Haftanin bölgesinde düzenlenen hava harekatında 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Açıklamada, "Başarıyla devam eden Pençe-3 Harekatı kapsamında Haftanin bölgesinde icra edilen hava harekatıyla bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi. Böylece Irak kuzeyinde bugün etkisiz hale getirilen terörist sayısı 6 oldu."
ANKARA/DHA
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