Irak'ın kuzeyinde 6 terörist etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), MİT ve TSK'nın ortak çalışması sonucu Irak kuzeyindeki Kandil ve Metina bölgelerinde düzenlenen hava harekatında 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Milli İstihbarat Teşkilatımızın (MİT) koordineli çalışması sonucu, Irak kuzeyindeki Kandil ve Metina bölgelerinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 6 PKK'lı terörist, hava harekatı ile etkisiz hale getirildi" denildi.

Haber: ANKARA,