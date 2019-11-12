Son Dakika › Güncel › Irak'ın kuzeyinde 6 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
Irak'ın kuzeyinde 6 terörist etkisiz hale getirildi
6 saat önce
MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), MİT ve TSK'nın ortak çalışması sonucu Irak kuzeyindeki Kandil ve Metina bölgelerinde düzenlenen hava harekatında 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 07:56 Kaynak: DHA
MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), MİT ve TSK'nın ortak çalışması sonucu Irak kuzeyindeki Kandil ve Metina bölgelerinde düzenlenen hava harekatında 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Milli İstihbarat Teşkilatımızın (MİT) koordineli çalışması sonucu, Irak kuzeyindeki Kandil ve Metina bölgelerinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 6 PKK'lı terörist, hava harekatı ile etkisiz hale getirildi" denildi.
Haber: ANKARA,
Alçak İrtifa Hava Savunma Silah Sistemi KORKUT'un üretimine tam gaz devam ediliyor Esper: Türkiye hem S-400'lere sahip olup hem de F-35'lerle devam edemez Irak Başbakanı 319 kişinin öldüğü gösterilerde gerçek mermi kullanıldığını itiraf etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'de kaldığı otelin önüne gelen vatandaşları selamladı