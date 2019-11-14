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Irak'ın kuzeyinde 6 terörist etkisiz hale getirildi
7 saat önce
MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde düzenlenen hava harekatında 6 teröristin etkisiz hale getirldiğini duyurdu.
Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 08:16 Kaynak: DHA
MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde düzenlenen hava harekatında 6 teröristin etkisiz hale getirldiğini duyurdu.
Bakanlıktan yazılı açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 6 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi" denildi. Açıklamada, operasyonların aralıksız devam edeceği bildirildi.
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