Son Dakika Haberleri: Irak'ın kuzeyinde 7 pkk'lı terörist etkisiz hale getirildi
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Irak'ın kuzeyinde 7 pkk'lı terörist etkisiz hale getirildi

1 saat önce

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyi Haftanin bölgesinde düzenlenen hava harekatında 7 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Irak'ın kuzeyinde 7 pkk'lı terörist etkisiz hale getirildi, System.String[]

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyi Haftanin bölgesinde düzenlenen hava harekatında 7 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Başarıyla devam eden Pençe-3 Harekatı kapsamında Haftanin bölgesinde icra edilen hava harekatıyla bölücü terör örgütü mensubu 7 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi" denildi.

Irak, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 09:56 Kaynak: DHA
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