Son Dakika Haberleri: Irak'ın Kuzeyinde 7 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Irak'ın Kuzeyinde 7 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

1 saat önce

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında 7 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Irak'ın Kuzeyinde 7 Terörist Etkisiz Hale Getirildi, System.String[]
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında 7 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, dün Irak'ın kuzeyi Avaşin-Basyan bölgesine hava harekatının düzenlendiğini bildirildi. Açıklamada, "Hava harekatı neticesinde, terör örgütüne ait mağara ve sığınaklar imha edilmiş, üs bölgelerimize saldırı hazırlığında olan silahlı yedi bölücü terörist etkisiz hale getirilmiştir" denildi.

- Ankara

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 10:42 Kaynak: DHA

Twitter, Irak, Güncel
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