Son Dakika Haberleri: Irak'ın kuzeyinde 7 terörist etkisiz hale getirildi
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Irak'ın kuzeyinde 7 terörist etkisiz hale getirildi

27 dakika önce

Pençe-3 Harekatı kapsamında, Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde 7 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

Irak'ın kuzeyinde 7 terörist etkisiz hale getirildi, System.String[]

Pençe-3 Harekatı kapsamında, Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde 7 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Pençe Harekatı kapsamında Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesine hava harekatı düzenlendi.

Harekat neticesinde, 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Irak, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 10:28 Kaynak: AA
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