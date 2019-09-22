Irak'ın kuzeyinde 7 terörist etkisiz hale getirildi
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Pençe-3 Harekatı kapsamında, Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde 7 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.
Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 10:28 Kaynak: AA
Pençe-3 Harekatı kapsamında, Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde 7 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Pençe Harekatı kapsamında Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesine hava harekatı düzenlendi.
Harekat neticesinde, 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
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