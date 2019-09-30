Son Dakika Haberleri: Irak'ın kuzeyinde 7 terörist etkisiz hale getirildi
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Irak'ın kuzeyinde 7 terörist etkisiz hale getirildi

1 saat önce

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyindeki Zap bölgesine düzenlenen hava harekatında 7 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Irak'ın kuzeyinde 7 terörist etkisiz hale getirildi, System.String[]
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyindeki Zap bölgesine düzenlenen hava harekatında 7 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Zap bölgesine düzenlenen hava harekatıyla bölücü terör örgütü mensubu 7 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi" denildi.


Zap bölgesi, Irak, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 01:09 Kaynak: DHA
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