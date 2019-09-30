Irak'ın kuzeyinde 7 terörist etkisiz hale getirildi
1 saat önce
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyindeki Zap bölgesine düzenlenen hava harekatında 7 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 01:09 Kaynak: DHA
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak
kuzeyindeki Zap bölgesine düzenlenen hava harekatında 7 PKK
'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlığın Twitter
hesabından yapılan açıklamada, "Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Zap bölgesine düzenlenen hava harekatıyla bölücü terör örgütü mensubu 7 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi" denildi.
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