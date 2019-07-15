Son Dakika Haberleri: Irak'ın kuzeyinde 8 terörist etkisiz hale getirildi
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Irak'ın kuzeyinde 8 terörist etkisiz hale getirildi

2 saat önce

Pençe Harekâtı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Metina bölgesine düzenlenen hava harekâtıyla PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu, 8 terörist daha etkisiz hale getirildi.

Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesine Pençe Harekatı ile koordineli olarak düzenlenen hava harekatında 8 terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesine hava harekatı düzenlendi.

Hava harekatıyla bölücü terör örgütü PKK tarafından silah mevzisi, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu, 8 terörist daha etkisiz hale getirildi.

ETKİSİZ HALE GETİRİLEN TERÖRİST SAYISI 71 OLDU

Bakanlığın verdiği bilgilere göre, 27 Mayıs tarihinden bu yana Pençe Harekatı'nda etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 71 oldu.

Irak'ın kuzeyinde 8 terörist etkisiz hale getirildi
Metina, Irak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2019 08:44 Kaynak: AA
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