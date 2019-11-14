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Irak'ın kuzeyinde 8 terörist etkisiz hale getirildi
6 saat önce
MSB: "Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatımızın koordineli çalışması sonucu Irak kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 8 PKK'lı terörist hava destekli harekat ile etkisiz hale getirildi.
Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 10:40 Kaynak: İHA
MSB: "Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatımızın koordineli çalışması sonucu Irak kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 8 PKK'lı terörist hava destekli harekat ile etkisiz hale getirildi."
(İHA)
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