Son Dakika Haberleri: Irak'ın kuzeyinde 8 terörist etkisiz hale getirildi
Son Dakika Güncel Irak'ın kuzeyinde 8 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

Irak'ın kuzeyinde 8 terörist etkisiz hale getirildi

6 saat önce

MSB: "Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatımızın koordineli çalışması sonucu Irak kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 8 PKK'lı terörist hava destekli harekat ile etkisiz hale getirildi.

Irak'ın kuzeyinde 8 terörist etkisiz hale getirildi, System.String[]

MSB: "Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatımızın koordineli çalışması sonucu Irak kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 8 PKK'lı terörist hava destekli harekat ile etkisiz hale getirildi."

(İHA)

Irak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 10:40 Kaynak: İHA
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