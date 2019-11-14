Son Dakika Haberleri: Irak'ın kuzeyinde 8 terörist etkisiz hale getirildi
Son Dakika Güncel Irak'ın kuzeyinde 8 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

Irak'ın kuzeyinde 8 terörist etkisiz hale getirildi

7 saat önce

MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 8 PKK'lı teröristin, hava destekli harekatla etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Irak'ın kuzeyinde 8 terörist etkisiz hale getirildi, System.String[]

MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 8 PKK'lı teröristin, hava destekli harekatla etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Bakanlığın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatımızın koordineli çalışması sonucu Irak kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 8 PKK'lı terörist hava destekli harekat ile etkisiz hale getirildi" denildi.

ANKARA, -


Metina, Irak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 10:55 Kaynak: DHA
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