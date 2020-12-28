Irak'ın kuzeyinde 8 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

Irak'ın kuzeyinde 8 terörist etkisiz hale getirildi
28.12.2020 21:04
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyi Avaşin Basyan bölgesinde 8 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyi Avaşin Basyan bölgesinde 8 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Irak kuzeyi Avaşin Basyan bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 8 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi" denildi.
Haber: ANKARA,
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