Son Dakika Haberleri: Irak'ın kuzeyinde 9 terörist etkisiz hale getirildi
Son Dakika Güncel Irak'ın kuzeyinde 9 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyinde 9 terörist etkisiz hale getirildi

49 dakika önce

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Haftanin bölgelerinde tespit edilen bölücü terör örgütü PKK mensubu 9 terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

Irak'ın kuzeyinde 9 terörist etkisiz hale getirildi, System.String[]

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Haftanin bölgelerinde tespit edilen bölücü terör örgütü PKK mensubu 9 terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Haftanin bölgelerine hava harekatı düzenlendi.

TSK ve MİT'in koordineli çalışmasıyla bölgede tespit edilen bölücü örgüt mensubu 9 terörist etkisiz hale getirildi.

Açıklamada, "Hiçbir şehidimizin ve gazimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız" ifadelerine yer verildi.

Hakurk, Irak, TSK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 10:17 Kaynak: AA
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