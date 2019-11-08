Irak'ın kuzeyinde 9 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 9 PKK'lı terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Terör örgütüne karşı operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek" denildi.

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İstanbul ve Adana'da PKK/KCK ve DEAŞ'a yönelik terör operasyonu yapıldı: Çok sayıda gözaltı var