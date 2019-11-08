Son Dakika Haberleri: Irak'ın kuzeyinde 9 terörist etkisiz hale getirildi
Son Dakika Güncel Irak'ın kuzeyinde 9 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyinde 9 terörist etkisiz hale getirildi

6 saat önce

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 9 PKK'lı teröristin, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Irak'ın kuzeyinde 9 terörist etkisiz hale getirildi, System.String[]

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 9 PKK'lı teröristin, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 9 PKK'lı terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Terör örgütüne karşı operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek" denildi.

Haber:  ANKARA,


Metina, Irak, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 03:02 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul ve Adana'da PKK/KCK ve DEAŞ'a yönelik terör operasyonu yapıldı: Çok sayıda gözaltı var
'Kıran-5' operasyonu, 179 timin katılımıyla başladı Resulayn'da teröristlerin eğitim kampı görüntülendi PYD elebaşı Şahin Cilo'nun PKK kampından yeni fotoğrafları ortaya çıktı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2019 21:31:14. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Irak'ın kuzeyinde 9 terörist etkisiz hale getirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]