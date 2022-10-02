Son dakika haber | MSB: IRAK'IN KUZEYİNDE 23 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ - Son Dakika
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Son dakika haber | MSB: IRAK'IN KUZEYİNDE 23 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

02.10.2022 10:24

Son dakika gündem haberine göre MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Asos bölgesine düzenlenen hava harekatında ilk belirlemelere göre 23 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Asos bölgesine düzenlenen hava harekatında ilk belirlemelere göre 23 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Sayın Bakanımız Hulusi Akar'ın açıkladığı, Irak'ın kuzeyinde 140 kilometre derinlikte bulunan Asos bölgesine düzenlenen hava harekatında ilk belirlemelere göre 23 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği tespit edildi. Sayının artması bekleniyor" denildi. (DHA)

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MSB, Irak'ın kuzeyinde 140 kilometre derinlikte bulunan Asos bölgesine düzenlenen hava harekatında ilk belirlemelere göre PKK'lı 23 teröristin... MSB, Irak'ın kuzeyinde 140 kilometre derinlikte bulunan Asos bölgesine düzenlenen hava harekatında ilk belirlemelere göre PKK'lı 23 teröristin... Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi
Kaynak: DHA

Irak, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber | MSB: IRAK'IN KUZEYİNDE 23 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber | MSB: IRAK'IN KUZEYİNDE 23 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ - Son Dakika
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