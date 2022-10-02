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Irak, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haber | MSB: IRAK'IN KUZEYİNDE 23 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ - Son Dakika

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