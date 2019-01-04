Son Dakika Haberleri: Irak'ın Kuzeyinde Bir Asker Şehit Oldu

Irak'ın Kuzeyinde Bir Asker Şehit Oldu

39 dakika önce

Irak'ın kuzeyinde devam eden operasyonlarda bir askerin silah kazası sonucu şehit olduğu bildirildi.

Irak'ın Kuzeyinde Bir Asker Şehit Oldu, System.String[]
Irak'ın kuzeyinde devam eden operasyonlarda bir askerin silah kazası sonucu şehit olduğu bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyinde operasyonların devam ettiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Irak kuzeyinde devam eden operasyonlarda meydana gelen silah kazası neticesinde bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, şehidimizin kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 07:28 Kaynak: AA

Irak, Güncel
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