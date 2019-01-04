Irak'ın kuzeyinde bir asker şehit oldu
15 dakika önce
Irak'ın kuzeyinde devam eden operasyonlarda bir asker silah kazası sonucu şehit oldu.
Irak
'ın kuzeyinde devam eden operasyonlarda bir asker silah kazası sonucu şehit oldu.
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 07:50
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