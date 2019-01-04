Son Dakika Haberleri: Irak'ın kuzeyinde bir asker şehit oldu

Irak'ın kuzeyinde bir asker şehit oldu

15 dakika önce

Irak'ın kuzeyinde devam eden operasyonlarda bir asker silah kazası sonucu şehit oldu.

Irak'ın kuzeyinde bir asker şehit oldu, System.String[]
Irak'ın kuzeyinde devam eden operasyonlarda bir asker silah kazası sonucu şehit oldu.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 07:50 

Irak, Ekonomi
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