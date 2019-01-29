Son Dakika Haberleri: Irak'ın Kuzeyinde Deaş'a Yönelik Operasyonda 9 Gözaltı

Irak'ın Kuzeyinde Deaş'a Yönelik Operasyonda 9 Gözaltı

1 saat önce

Irak'ın kuzeyindeki Süleymaniye kentinde güvenlik güçlerinin terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlediği operasyonda 9 militan gözaltına alındı.

Irak'ın Kuzeyinde Deaş'a Yönelik Operasyonda 9 Gözaltı, System.String[]
Irak'ın kuzeyindeki Süleymaniye kentinde güvenlik güçlerinin terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlediği operasyonda 9 militan gözaltına alındı.

Irak Ulusal Güvenlik Müsteşarlığı tarafından yayımlanan yazılı açıklamada, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) bağlı güvenlik güçlerinin Irak'ın Süleymaniye kentinde DEAŞ mensuplarına operasyon düzenlediği belirtildi.

Düzenlenen operasyonda 9 kişiden oluşan DEAŞ şebekesinin çökertildiği ifade edilerek, gözaltına alınanların daha önce ülkenin farklı bölgelerinde Irak güvenlik güçlerine yönelik saldırılarda bulundukları ve haklarında tutuklama kararları olduğu aktarıldı.

Irak Ulusal Güvenlik Müsteşarlığı Kerkük Şubesi İstihbarat Birimi tarafından sağlanan bilgi üzerine gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan militanların Bağdat'a teslim edildiği ifade edildi.

Irak güçleri, Aralık 2017'de terör örgütü DEAŞ'a karşı zafer ilan etse de DEAŞ militanları özellikle güvenlik güçleri ve sivillere yönelik saldırılara devam ediyor.

DEAŞ, başta Musul olmak üzere Kerkük, Salahaddin ve Enbar kırsalında uyuyan hücreler vasıtasıyla gece saatlerinde köylere baskınlar düzenliyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 04:49 Kaynak: AA

Süleymaniye, Irak, Güncel
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