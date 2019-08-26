Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-3 Harekatı kapsamında 7 terörist daha etkisiz hale getirildi,...
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Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-3 Harekatı kapsamında 7 terörist daha etkisiz hale getirildi, etkisiz hale getirilen terörist sayısı 22 oldu.
Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 06:18 Kaynak: AA
Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-3 Harekatı kapsamında 7 terörist daha etkisiz hale getirildi, etkisiz hale getirilen terörist sayısı 22 oldu.
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