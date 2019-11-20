Son Dakika Haberleri: Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-3 Harekatı kapsamında Haftanin bölgesindeki hava destekli...
Son Dakika Güncel Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-3 Harekatı kapsamında Haftanin bölgesindeki hava destekli... - Son Dakika

Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-3 Harekatı kapsamında Haftanin bölgesindeki hava destekli...

6 saat önce

Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-3 Harekatı kapsamında Haftanin bölgesindeki hava destekli operasyonda 10 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-3 Harekatı kapsamında Haftanin bölgesindeki hava destekli..., System.String[]

Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-3 Harekatı kapsamında Haftanin bölgesindeki hava destekli operasyonda 10 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Irak, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 09:02 Kaynak: AA
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