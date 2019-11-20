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Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-3 Harekatı kapsamında Haftanin bölgesindeki hava destekli...
6 saat önce
Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-3 Harekatı kapsamında Haftanin bölgesindeki hava destekli operasyonda 10 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 09:02 Kaynak: AA
Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-3 Harekatı kapsamında Haftanin bölgesindeki hava destekli operasyonda 10 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
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