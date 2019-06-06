Son Dakika Haberleri: Pençe Harekâtı'nda 3, Zap bölgesinde 2 terörist daha etkisiz hale getirildi
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Pençe Harekâtı'nda 3, Zap bölgesinde 2 terörist daha etkisiz hale getirildi

1 saat önce

Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe Harekâtı'nda 3 terörist etkisiz hale getirildi. Böylece etkisiz hale getirilen terörist sayısı 43'e yükseldi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Irak kuzeyindeki Hakurk bölgesinde başarılı şekilde devam eden Pençe Harekâtı'nda 3 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi. Böylece harekâtın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 43 oldu.

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Ayrıca Irak kuzeyindeki Zap bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist de gerçekleştirilen hava harekâtı ile etkisiz hale getirildi.

Pençe Harekâtı'nda 3, Zap bölgesinde 2 terörist daha etkisiz hale getirildi
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 09:00 Kaynak: AA
PKK, Zap bölgesi, Irak, Güncel
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