Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe Harekatı'nda 4 terörist daha etkisiz hale getirildi.
22 dakika önce
Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe Harekatı'nda 4 terörist daha etkisiz hale getirildi.
Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe Harekatı'nda 4 terörist daha etkisiz hale getirildi. Harekatta etkisiz hale getirilen terörist sayısı 19 oldu.
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 09:04 Kaynak: AA
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