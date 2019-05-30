Son Dakika Haberleri: Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe Harekatı'nda 4 terörist daha etkisiz hale getirildi.
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Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe Harekatı'nda 4 terörist daha etkisiz hale getirildi.

22 dakika önce

Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe Harekatı'nda 4 terörist daha etkisiz hale getirildi.

Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe Harekatı'nda 4 terörist daha etkisiz hale getirildi., System.String[]
Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe Harekatı'nda 4 terörist daha etkisiz hale getirildi. Harekatta etkisiz hale getirilen terörist sayısı 19 oldu.
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 09:04 Kaynak: AA
Irak, Güncel
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