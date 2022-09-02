Pençe Kilit Operasyonu'nda şehit olan Astsubay Okan Meteöz, memleketinde son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Pençe Kilit Operasyonu'nda şehit olan Astsubay Okan Meteöz, memleketinde son yolculuğuna uğurlandı

02.09.2022 15:05

Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe Kilit Operasyonu'nda el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu kaldırıldığı hastanede şehit olan Astsubay Kıdemli Çavuş Okan Meteöz, memleketi Mersin'de gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı. Törende, 1 yıl önce evlendiği eşi Büşra Meteöz ve ailesinin gözyaşları yürek dağladı.

Astsubay Kıdemli Çavuş Okan Meteöz (30), Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe Kilit Operasyonu'nda terör örgütü PKK/ YPG'nin yerleştirdiği el yapımı patlayıcının patlaması sonucu şehit oldu. Meteöz'ün şehadet haberi memleketi Tarsus ilçesi Hacıhamzalı Mahallesi'ndeki baba ocağına ulaştı.

Şehit Astsubay Okan Meteöz son yolculuğuna uğurlandı

1 YIL ÖNCE EVLENMİŞ

Okan Meteöz'ün astsubay öğrencisi eşi Büşra Meteöz ile 1 yıl önce evlendiği öğrenildi. Şehidin baba evinin bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı. Şehit Meteöz için Tarsus ilçesinde tören düzenlendi.

Şehit Astsubay Okan Meteöz son yolculuğuna uğurlandı

GÖZYAŞLARI SEL OLDU

Törene şehidin annesi Ayfer, babası Bülent ve eşi Büşra Meteöz ile Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu, kent protokolü ve vatandaşlar katıldı. Cenazede yakınları, şehit Meteöz'ün tabutuna sarılıp gözyaşı döktü.

Mersin Müftüsü Aydın Yığman'ın kıldırdığı namazın ardından Okan Meteöz'ün cenazesi götürüldüğü Hacıhamzalı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Şehit Astsubay Okan Meteöz son yolculuğuna uğurlandı
Şehit Astsubay Okan Meteöz son yolculuğuna uğurlandı
Şehit Astsubay Okan Meteöz son yolculuğuna uğurlandı
Şehit Astsubay Okan Meteöz son yolculuğuna uğurlandı
Şehit Astsubay Okan Meteöz son yolculuğuna uğurlandı
Şehit Astsubay Okan Meteöz son yolculuğuna uğurlandı
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ŞEHİT ASTSUBAY OKAN METEÖZ, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI ŞEHİT ASTSUBAY OKAN METEÖZ, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI Mersinli şehit son yolculuğuna uğurlandı Mersinli şehit son yolculuğuna uğurlandı
Kaynak: DHA

Mersin, Irak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pençe Kilit Operasyonu'nda şehit olan Astsubay Okan Meteöz, memleketinde son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Pençe Kilit Operasyonu'nda şehit olan Astsubay Okan Meteöz, memleketinde son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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