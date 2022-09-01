Hava Savunma Astsubay Kıdemli Çavuş Okan Meteöz, Irak 'ın kuzeyinde devam eden Pençe Kilit Operasyonu'nda terör örgütü PKK/PYD'nın yerleştirdiği el yapımı patlayıcının patlaması sonucu şehit oldu. Meteöz'ün şehadet haberi memleketi Tarsus ilçesi Hacıhamzalı Mahallesi'ndeki baba ocağına ulaştı. Haber, şehidin ailesine Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel Otcu , Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan , askeri yetkililer ve sağlık ekipleriyle birlikte verildi. Meteöz'ün şehadet haberini alan anne, baba ve yakınları gözyaşlarına boğuldu.

Kaynak: DHA

Mersin, Irak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Mersin'e şehit ateşi düştü - Son Dakika

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