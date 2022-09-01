Mersin'e şehit ateşi düştü - Son Dakika
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Mersin'e şehit ateşi düştü

01.09.2022 15:34
Mersin'e şehit ateşi düştü

IRAK'ın kuzeyinde devam eden Pençe Kilit Operasyonu'nda EYP'nin patlaması sonucu kaldırıldığı hastanede şehit olan Hava Savunma Astsubayı Kıdemli Çavuş Okan Meteöz'ün acı haberi Mersin'deki ailesine ulaştı.

IRAK'ın kuzeyinde devam eden Pençe Kilit Operasyonu'nda EYP'nin patlaması sonucu kaldırıldığı hastanede şehit olan Hava Savunma Astsubayı Kıdemli Çavuş Okan Meteöz'ün acı haberi Mersin'deki ailesine ulaştı.

Hava Savunma Astsubay Kıdemli Çavuş Okan Meteöz, Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe Kilit Operasyonu'nda terör örgütü PKK/PYD'nın yerleştirdiği el yapımı patlayıcının patlaması sonucu şehit oldu. Meteöz'ün şehadet haberi memleketi Tarsus ilçesi Hacıhamzalı Mahallesi'ndeki baba ocağına ulaştı. Haber, şehidin ailesine Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel Otcu, Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, askeri yetkililer ve sağlık ekipleriyle birlikte verildi. Meteöz'ün şehadet haberini alan anne, baba ve yakınları gözyaşlarına boğuldu.

Okan Meteöz'ün astsubay öğrencisi eşi Büşra ile 1 yıl önce evlendiği öğrenildi. Şehidin baba evinin bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı.

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Kaynak: DHA

Mersin, Irak, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Mersin'e şehit ateşi düştü - Son Dakika
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